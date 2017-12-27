Caspian European Club составил ежегодный инвестиционный рейтинг экономических регионов Азербайджана

2017-12-27 15:39 | www.apa.az | 5

Caspian Energy International Media Group составил ежегодный инвестиционный рейтинг экономических регионов Азербайджана, который продемонстрировал результаты экономических реформ и социальной политики регионов, проводимых в стране под руководством председателя Caspian European Club, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил первый заместитель председателя Caspian European Club Тельман Алиев. По его словам, лидером в инвестиционном рейтинге регионов Азербайджана, получившим наивысший общий балл, стала Нахчыванская Автономная Республика. Данный рейтинг будет опубликован в итоговом номере журнала Caspian Energy. «Сравнивая результаты экономического развития регионов страны за три квартала 2017 года по сравнению с прошлым годом, пожалуй, главной отличительной особенностью стало неравномерное социально-экономическое развитие регионов страны, о чем говорят основные цифры рейтинга», - сказал Тельман Алиев.

Он подчеркнул, что послы иностранных государств, аккредитованные в Азербайджанской Республике, во время интервью журналу Caspian Energy особо отмечали экономическое развитие Нахчыванской АР, высказывали свое восхищение тем, какое внимание руководство Нахчывана уделяет альтернативным и возобновляемым источникам энергии, а также внедрению инновационных технологий и развитию туризма. Послы были впечатлены разнообразием и хорошим качеством товаров, производимых в Нахчыване, а также усилиями, прилагаемыми властями Автономной Республики для развития местной экономики и диверсификации перечня производства региональных продуктов. Они выразили уверенность, что данный процесс продолжительного роста ассортимента промышленных продуктов происходит также и в остальных регионах Азербайджана.

«На протяжении нескольких лет мы готовили данный рейтинг для Ильхама Алиева, начиная с прошлого года мы публикуем инвестиционный рейтинг в итоговом выпуске журнала Caspian Energy. Исходя из того, что не возможно представить статистику по районам, которые полностью оккупированы Арменией, по ним сравнение не проводилось. Факт оккупации отображен отдельно, что позволит еще раз довести до широкой международной читательской аудитории журнала эту животрепещущую проблему. Регионы ранжируются по 18 параметрам, разбитым на шесть групп - социально-демографические характеристики, социально-экономическое положение, деловой климат, инфраструктура, комфортность и сельское хозяйство. Данный выпуск журнала Caspian Energy будет презентован главам государств и правительств 70 стран мира, а также главам государственных и транснациональных компаний, международным финансовым институтам и ведущим аналитическим центрам, инвестиционным компаниям и рейтинговым агентствам», - отметил Тельман Алиев. Он добавил, что наряду с инвестиционным рейтингом 2017 года, в журнале будут опубликованы статьи и интервью глав предприятий, активно работающих в данных регионах. «Мы благодарим все компании, которые поддержали нашу инициативу и согласились разместить рекламу своих предприятий на страницах журнала, напротив экономических регионов Азербайджана, в которых они осуществляют свою деятельность, а также статьи и интервью с информацией о своей деятельности. Мы открыты к сотрудничеству с новыми компаниями, которые также хотят быть представлены на страницах данного выпуска», - подчеркнул Тельман Алиев.

Он отметил, что каждая статья и интервью, опубликованные в данном выпуске, могут служить дополнительными импульсами для привлечения долгосрочных инвестиций в развитие регионов Азербайджана и помогут с поиском потенциальных партнеров, а также потребителей товаров и услуг, производимых в Азербайджане. «Также хочу напомнить, что в начале следующего года мы, отдельно опубликуем расширенный инвестиционный рейтинг по всем городам и районам Азербайджана на веб-портале http://caspianenergy.net/ru. Всем желающим приобрести данный выпуск необходимо обратиться в редакцию журнала Caspian Energy по адресу rating@caspianenergy.org».