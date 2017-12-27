Абульфас Гараев о предстоящих задачах минкультуры и туризма

2017-12-27 17:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Основная задача, которая стоит перед министерством культуры и туризма Азербайджана, – обеспечить новый уровень культурных услуг в регионах, сказал министр Абульфас Гараев, выступая на коллегии по итогам 2017 года.

По его словам, в этом году в министерстве были проведены структурные изменения. «Одним из важных событий для нас также является формирование региональных управлений. Считаю, что это было своевременным решением», - сказал Гараев.

В следующем году, сказал руководитель ведомства, пройдет аттестация преподавателей музыкальных школ и школ искусств, функционирующих в системе минкультуры и туризма.