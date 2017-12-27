Азербайджанские пограничники задержали занимавшихся незаконной миграцией граждан Индии

2017-12-27 15:42 | www.apa.az | 7

В результате проведенных сотрудниками Государственной Пограничной Службы (ГПС) мероприятий против нелегальной миграции на границе Азербайджан-Грузия была выявлена и обезврежена организованная группировка, занимавшаяся преступной деятельностью.

Как сообщили АПА в пресс-центре ГПС, 15 декабря 2017 года на служебном участке пограничной заставы, расположенной на территории села Садыхлы Агстафинского района, были задержаны пытавшиеся незакнно пересечь государственную границу Азербайджан-Грузия 2 гражданина Индии – Шукла Саркар Житендракумар (1993 г.р.) и Шукла Яш Житендракумар (1995 г.р.).

В результате проведенных по факту оперативно-розыскных мероприятий был задержан проводник Байрамов Самир Адиль оглу (1999 г.р.), вошедший в сговор с таксистом, который привез на территорию указанных иностранцев, и группой граждан Грузии для того, чтобы способствовать пересечению границы иностранными гражданами.

Наряду с этим, 17 декабря 2017 года на КПП «Боюк-Кесик» в Агстафинском районе при переходе из Азербайджана в Грузию в качестве подозреваемого лица был задержан гражданин Индии Сингх Сухвиндер (1995 г.р.). В ходе осмотра у него были обнаружены два паспорта граждан Исламской Республики Пакистан и два паспорта граждан Индии. В ходе расследования было установлено, что и этот гражданин Индии занимался нелегальной миграцией.

В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.