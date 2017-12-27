Запущенный Россией ангольский спутник перестал выходить на связь

2017-12-27 14:14 | www.oxu.az | 4

Первый спутник Анголы AngoSat-1, выведенный на орбиту российской частной компанией S7 Space, перестал выходить на связь.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

«После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», - сказал собеседник агентства.

Запуск спутника состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 по московскому времени с использованием ракетно-космического комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). Для S7 Space - это первый старт. Сообщалось, что аппарат удалось вывести на расчетную орбиту.

В качестве верхней ступени собранной на днепропетровском «Южмаше» (Украина) средней ракеты «Зенит-2SБ» использовался разгонный блок российского производства «Фрегат-СБ». Сам AngoSat-1 был сделан российской корпорацией «Энергия» при содействии Airbus, будучи оснащенным электроракетной двигательной установкой, которая позволяет проводить довыведение и коррекцию орбиты.

Н.O.

