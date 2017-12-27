Минобороны Турции о поставках российских ЗРК С-400

2017-12-27 17:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 будет частично осуществлена в кредит, сказал министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Джаникли, стороны подписали окончательное соглашение о поставках ЗРК С-400 в Турцию

Отметим, что ранее гендиректор компании «Ростех» Сергей Чемезов сказал, что Турция приобрела у России четыре дивизиона ЗРК С-400.

По словам гендиректора, общая сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов США, а первые поставки намечены на конец 2019 – начало 2020 года.

По словам Чемезова, министерства финансов России и Турции завершили переговоры о предоставлении российского кредита на покупку С-400. "Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45 процентов от общей суммы контракта турецкая сторона выплатит в виде аванса, а 55 процентов за счет российских кредитных средств. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", — добавил Чемезов.

Напомним, что ранее министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли сказал, что система управления российскими ЗРК С-400, которые Турция приобретет у России, будет под контролем турецкой стороны.