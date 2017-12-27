Более половины расходов населения Баку составляют продукты питания и топливо

2017-12-27 16:11 | www.apa.az | 5

Население Баку приобрело в январе-ноябре 2017 года в объектах торговли потребительские товары на сумму 16,601 млрд. манатов, что на 2,9% превышает показатель аналогичного периода 2016 года.

Как сообщили АПА-Экономикс в Управлении статистики Баку, среднемесячные расходы на душу населения Баку на покупку товаров в январе-ноябре 2017 года на 92,5 маната превысили аналогичный показатель за соответствующий прошлогодний период.

За отчетный период 7 539,6 млн. манатов или 45,4% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольствие, напитки и табачные изделия (рост по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период на 2,5%), 9 061,4 млн. манатов (+3,6%) - на непродовольственные товары, в частности 13,5% - текстильную продукцию, одежду и обувь, 4,9% - электроприборы и мебель, 6,9% - автомобильное топливо, 2,2% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 2,1% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 25% - прочую непродовольственную продукцию.