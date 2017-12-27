В прифронтовой зоне строятся военные объекты – ФОТО

2017-12-27 15:00 | www.oxu.az | 5

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в воинских частях.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства обороны Азербайджана, руководство военного ведомства побывало на нескольких строящихся военных объектах в прифронтовой зоне.

Осмотрев территории, на которых ведется строительство, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов проверил ход строительных работ и дал соответствующие указания.

Э.А.

