Эрдоган: «Башар Асад – террорист»

2017-12-27 16:55 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА со ссылкой на информационное агентство «İhlas», об этом на совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Эль-Баджи Каидом эс-Сибси в рамках визита в Тунис, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Т.Эрдоган сказал, что двигаться вперед с Асадом невозможно: «Как можно построить будущее с президентом, который убил почти миллион своих сограждан? Хочет ли сирийский народ видеть этого человека в качестве своего президента? Это было бы несправедливостью в отношении убитых людей. В Сирии все еще льется кровь. Открыто заявляю: Асад является террористом, который проводит политику государственного терроризма. Пока есть Асад, мира не будет».