Путин подал документы в Центризбирком

2017-12-27 15:06 | www.oxu.az | 5

Владимир Путин подал в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах главы государства, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вся процедура заняла у президента не более пятнадцати минут. Протокол о приеме документов был подписан в 13:38. А уже в 13:45 началось заседание Госсовета под председательством Путина.

ЦИК России принял к рассмотрению документы действующего президента России Владимира Путина для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в марте 2018 года.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Накануне за его выдвижение проголосовала инициативная группа избирателей, в которую вошли более шестисот человек, среди которых действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также артисты и музыканты, общественные деятели.

Н.О.

