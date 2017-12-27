Названы имена «чистых» азербайджанских спортсменов

2017-12-27 15:11 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане нет достаточной базы для проведения антидопинговых работ.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала гендиректор Азербайджанского национального антидопингового агентства Шафаг Гусейнли.

По ее словам, в настоящее время подписываются договоры о сотрудничестве с госструктурами и спортивными организациями:

«В ближайшее время мы подпишем меморандум о сотрудничестве с министерством внутренних дел. Вопросы въезда и выезда в страну очень важны. Если спортсмены точно не сообщают нам, находятся ли они в стране, то мы не сможем дать точных данных Госпогранслужбе. Мы тесно сотрудничаем с Национальным Олимпийским комитетом. Министерство молодежи и спорта оказывает нам большую поддержку».

Ш.Гусейнли добавила, что трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Гаджи Алиев и двукратный паралимпийский чемпион по дзюдо Ильхам Закиев были избраны послами чистого спорта Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).

По ее словам, послы будут участвовать в мероприятиях агентства, а также в работе по пропаганде спорта без допинга.

Э.Ш.

