Китай, Узбекистан и Кыргызстан договорились по срокам разработки ж/д магистрали

2017-12-27 17:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю будущего года.

Об этом сообщили в среду узбекские СМИ со ссылкой на посла Кыргызстана в Узбекистане Данияра Сыдыкова.

"В Ташкенте сегодня прошла трехсторонняя встреча делегаций стран по этому проекту. Главы делегаций приняли серьезные практические решения, направленные на скорейшую его реализацию, были определены четкие сроки. В апреле пройдет следующее заседание. До этого времени стороны уже окончательно сформируют маршрут дороги", - сказал посол.

По его словам, также стороны договорились, что в августе будет выработано понимание по технико-экономическому обоснованию проекта, а до конца года — видение по решению всех финансовых вопросов.

"Важно, что эти практические шаги были заложены именно здесь, в Ташкенте. Сегодняшние итоги встречи можно охарактеризовать известной поговоркой "Ташкент — город хлебный". Здесь мы приняли очень серьезные решение по этому проекту", - сказал дипломат.