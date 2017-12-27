Москва и Баку меняются, но остаются прежними (ФОТО)

2017-12-27 18:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Председатель совета Международного союза книголюбов, директор музея экслибриса и миниатюрной книги Людмила Шустрова рассказала журналисту межпарламентской группы дружба Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева про то, что объединяет книголюбов двух стран.

- Насколько тесные контакты с азербайджанскими коллегами поддерживаются обществом книголюбов?

- Здесь нужно чуть углубиться в историю. Наше Всесоюзное общество книголюбов действует с 1974 года. Тогда вся государственная система была направлена на укрепление межреспубликанских связей. После распада СССР мы продолжили свою деятельность как Международный союз книголюбов, к сожалению, в него вошли только 8 из 15 бывших советских республик, но Азербайджан был одним из первых. Их общество «Книга» все эти годы возглавляет Зарифа Салахова, проводя колоссальную деятельность по сохранению нашего книжного наследия. Она уже в постсоветское время была награждена медалью «Иван Федоров» Международного союза книголюбов, которая была учреждена в связи с 30-летием общества. По нашему представлению она также была награждена Почетной грамотой министра культуры России и Почетной грамотой руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям господина Сеславинского. Зарифа Салахова постоянно приезжает на наши съезды, на заседание совета, всегда нас поддерживает.

- Зарифа Салахова также успешно руководит Музеем миниатюрной книги в Баку. Расскажите, пожалуйста, как строятся отношения между музеями?

- Бакинский музей по факту начался с того, что Зарифа Салахова в далеком 1981 году увидела в одном из букинистических магазинов Москвы миниатюрное издание – по-моему, Крылова – и начала собирать миниатюрные книги. И, конечно, большую роль сыграла её издательская деятельность, в том числе на русском языке. У нас в музее есть экслибрисы азербайджанских художников – это тоже её издание. Обмен книгами у наших музеев налажен довольно активно. Но до этого года мне ни разу не приходилось бывать в Баку. Поэтому я с удовольствием воспользовалась V Бакинской международной книжной ярмаркой, чтобы посетить в том числе Музей миниатюрной книги.

- А каких еще целей Вам удалось достичь в рамках международной книжной ярмарки в Баку?