В Египте повесили 15 боевиков

2017-12-27 15:15 | www.oxu.az | 5
В двух египетских тюрьмах, расположенных на севере страны, были казнены через повешение 15 боевиков.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC News.
Все приговоренные обвинялись убийствах, нападении на военных и подрыве военной техники, совершенные в 2013 году. Тогда египетская армия свергла президента Мохаммеда Мурси, а его сторонники из организации «Братья-мусульмане» были объявлены вне закона.
BBC News уточняет, что казнь стала крупнейшей с 2015 года, когда в один день были повешены шесть осужденных.