Центры «ASAN xidmət» не будут работать 4 дня

2017-12-27 15:24 | www.oxu.az | 5

Центры «ASAN xidmət» не будут работать 4 дня.

Как сообщил Oxu.Az завотделом информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Анар Гусейнов, 31 декабря, 1, 2 и 3 января будут нерабочими днями во всех центрах «ASAN xidmət».

C 4 января граждане смогут вновь воспользоваться услугами центров.

Отметим, что в будние дни центры «ASAN xidmət» работают с 10:00 до 20:00, а в выходные дни - с 10:00 до 17:00 (без перерыва).

Э.Ш.

