В связи с поисками пропавших альпинистов в Северном региональном центре МЧС Азербайджана создан штаб

2017-12-27 18:20 | www.apa.az | 4

Поиски отправившихся 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандагы и не вернувшихся обратно 3 членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу продолжаются.

Как сообщили АПА в МЧС, в поисках пропавших лиц принимают участие вертолет «Ми-17» авиаотряда министерства, поисково-спасательная группа Северного регионального центра МЧС.

С целью повышения эффективности поисковой работы завтра к поискам также присоединится горноспасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС.

В связи с поисково-спасательной операцией в Северном региональном центре МЧС Азербайджана создан штаб.

Позже будет предоставлена дополнительная информация.