В Баку состоялась презентация фильма о популярном индийском актере Дхармендре

2017-12-27 18:28 | www.apa.az | 5

Сегодня состоялась презентация документального биографического фильма тележурналиста Намига Гурбана «Дхармендра – посланник любви».

Как сообщает АПА, выступивший на мероприятии Н.Гурбан сказал, что 47-минутный фильм посвящен счастливой жизни, плодотворной деятельности и мудрым жизненным урокам ветерана индийского кино Дхармендры Деола.

Режиссер добавил, что фильм переведен с азербайджанского на английский и русский языки. В настоящее время идет работа над его переводом на хинди и арабский.

«Фильм является своеобразным посланием Дхармендры к человечеству. Картина служит межкультурным мостом между Азербайджаном и Индией», - отметил Н.Гурбан.

На мероприятии выступил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана. Он заявил, что этот фильм не просто об актере Дхармендре, но и о любви между людьми. По словам дипломата, своей работой режиссер показал любовь к обоим народам: «Я удовлетворен проведением такого мероприятия в честь индийского актера. Это мост, соединяющий Азербайджан и Индию».