МИД России о встрече Мамедъярова и Налбандяна

2017-12-27 15:33 | www.oxu.az | 4

В России приветствуют активизацию переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, включая предстоящую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении - Эльмара Мамедъярова и Эдуарда Налбандяна. Мы заинтересованы в результативности этого переговорного процесса.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказал в интервью Интерфакс статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«В октябре 2017 года после длительного перерыва в Женеве и при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ прошел армяно-азербайджанский саммит, посвященный нагорно-карабахскому урегулированию. На нем было условлено интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон. В этой связи сопредседатели провели в ноябре этого года раздельные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а в декабре этого года организовали встречу министров в Вене, «на полях» заседания СМИД ОБСЕ», - сказал Г.Карасин.

По его словам, обсуждались ключевые вопросы урегулирования, по которым к консенсусу пока прийти не удалось. Кроме того, рассматривались возможные действия, способствующие деэскалации ситуации в зоне конфликта. Сторонам были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ. Министры договорились продолжить разговор по этим и другим вопросам НКУ в январе 2018 года с участием «тройки» посредников.

«Мы поддерживаем стремление Еревана и Баку к поиску компромиссных развязок на основе имеющихся наработок. Со своей стороны, вместе с партнерами по сопредседательству в Минской группе будем и впредь оказывать посредническое содействие мирному урегулированию затянувшегося конфликта. Эта единая позиция России, США и Франции была четко сформулирована в Совместном заявлении глав делегаций трех стран на прошедшем в начале декабря этого года в Вене заседании министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ», - сказал замглавы МИД России.

Н.О.

