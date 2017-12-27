Рыночная доля биткоина начала расти

2017-12-27 15:42 | www.oxu.az | 3

Рыночная доля биткоина достигла 45,22%. Отметим, что вчера данный показатель был равен 44,11%.

Как передает Oxu.Az, рыночная стоимость криптовалюты выросла с 260 до 273 долларов.

Биткоин, утративший 5,03% стоимости за неделю, за день подорожал на 2,62% и стоит 15,485 долларов.

Криптовалюта Ethereum подешевела до отметки в 738 долларов, а ее рыночная стоимость составляет 74,84 млрд долларов.

Еще одна криптовалюта Ripple завершила неделю ростом на 62 процента. Один Ripple стоит 1.08500 доллара.

Э.Ш.

