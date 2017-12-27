Китай призывает Японию придерживаться пути мирного развития - МИД

2017-12-27 18:27 | www.trend.az | 4

Китай призывает Японию придерживаться пути мирного развития и действовать осмотрительно в делах, касающихся военной безопасности, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По сообщению СМИ, Япония рассматривает вопрос о модификации вертолетоносца "Идзумо" под авианосец для размещения на нем истребителей F-35B.

Хуа Чуньин сказала, что действия Японии в сфере военной безопасности всегда приковывают к себе внимание соседних стран и международного сообщества по историческим причинам.