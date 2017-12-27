Таможенная пошлина на ввозимые в Азербайджан произведения искусства повышается в 10 раз

2017-12-27 18:29 | www.apa.az | 5

С 1 января будущего года изменятся таможенные пошлины на ввозимые в Азербайджан произведения искусства и антиквариат.

Как передает АПА-Экономикс, это предусмотрено «Номенклатурой товаров внешнеэкономической деятельности, таможенными ставками на импорт и экспорт», утвержденными решением Кабинета министров.

В настоящее время пошлина на ввозимые в Азербайджан произведения искусства и антиквариат составляет 0,5%. Согласно решению Кабмина, с 1 января будущего года пошлина на ввозимые в Азербайджан произведения искусства повышается в 10 раз и составит 5%, а таможенная пошлина на ввозимые предметы коллекции и антиквариата возрастом старше 100 лет аннулируется.