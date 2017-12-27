Объем ипотечного кредитования достигает 200 млн манатов

2017-12-27 16:02 | www.oxu.az | 3

В 2017 году была продолжена работа по выдаче долгосрочных ипотечных кредитов и привлечения финансовых ресурсов для выдачи ипотечных кредитов с целью улучшения жилищных условий населения.

Как сообщили Oxu.Az в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде, в 2017 году почти 3000 граждан воспользовались ипотечными кредитами и решили свои жилищные проблемы.

В текущем году по государственной линии было выдано ипотечных кредитов на сумму 194 млн манатов.

В целом за 12 лет деятельности организации более 21 тыс. семей получили возможность улучшить свои жилищные условия, а общая сумма кредитов составила 930 млн манатов. 276 миллионов манатов из этой суммы пришлось на долю льготных кредитов.

Э.Ш.

