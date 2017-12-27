В Баку возле телебашни произошел оползень – ФОТО

2017-12-27 16:16 | www.oxu.az | 5

На Баиловском склоне, вокруг Телевизионной башни образовались трещины. Построенные на территории опорные стены подверглись деформации.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил АПА начальник экспедиционного отряда геологического планирования Службы национальной геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

По его словам, склон в направлении поселка Баилово был разрезан вертикально с целью ведения строительных работ, что послужило утрате его устойчивости:

«По этой причине, а также вследствие выпавших атмосферных осадков, на склоне начался оползневой процесс, появились трещины различных размеров».

По словам Гасанова, оползневая территория находится в 250-300 метрах от телебашни, в юго-восточном направлении.

Р.Гасанов также отметил, что оползень не представляет угрозы:

«Рельеф на территории таков, что каких-либо переходов друг к другу нет. Телебашне ничего не угрожает».

Э.Ш.

