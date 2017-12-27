Таможня Азербайджана усилит контроль за ввозом и вывозом валюты

2017-12-27 18:59 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана будет обязан передавать документы по фактам легализации валюты и прочего имущества, полученного преступным путем, в соответствующий орган уголовного преследования.
Это следует из указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева об изменениях в "Положение о Государственном таможенном комитете", подписанного в среду.
Согласно указу, ГТК, в случае обнаружения при вывозе из Азербайджана или ввозе в страну валюты следов легализации денежных средств и прочего имущества, полученного преступным путем, а также финансирования терроризма, должен принять меры для сохранения и изъятия следов преступления и передать полученные документы в соответствующий орган уголовного преследования.
Кроме того, ГТК обязан сообщить об обнаруженных фактах в орган финансового мониторинга.
(Автор: Анвар Мамедов)
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