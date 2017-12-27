Древние китайские письмена "цзягувэнь" внесены в реестр программы ЮНЕСКО "Память мира"

2017-12-27 19:09 | www.trend.az | 5

Древние китайские письмена "цзягувэнь" были включены в реестр программы ЮНЕСКО "Память мира", объявили власти Китая.

"Цзягувэнь" - это иероглифические надписи на бычьих лопатках или черепаховых пластронах, которые использовались для гадания во время поздней династии Шан (1600-1046 гг. д. н.э). Они несут самый ранний значительный пласт древнекитайской письменности и содержат важную историческую информацию о династии Шан.

"Китайские иероглифы оказали далеко идущее влияние на мир, в особенности на соседние страны, и внесли значительный вклад в мировую цивилизацию", - сказал заместитель министра образования КНР, глава Государственного рабочего комитета по языку и письменности Ду Чжаньюань.

"Включение "цзягувэнь" в реестр ЮНЕСКО означает, что ценность древнекитайских письмен на черепашьих панцирях и костях была признана миром", - подчеркнул он.