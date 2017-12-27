Президент подписал указ о внесении изменений в Положение «О Государственном комитете таможни»

2017-12-27 19:02 | www.apa.az | 5

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Положение «О Государственном комитете таможни Азербайджанской Республики».

Как передает АПА-Экономикс, согласно указу, комитет в случае обнаружения при вывозе из Азербайджана или ввозе в страну валютных запасов следов легализации денежных средств и прочего имущества, полученного преступным путем, а также финансирования терроризма, должен принять меры для сохранения и изъятия следов преступления и передать полученные документы в соответствующий орган уголовного преследования. Кроме того, Госкомитет таможни обязан сообщить об обнаруженных фактах в орган финансового мониторинга.