FAİREX: У пропавших альпинистов не было с собой достаточно продовольствия

2017-12-27 16:31 | www.oxu.az | 5

Точно неизвестно, какой маршрут выбрали пропавшие альпинисты, поэтому их поиски затруднены.

Об этом Oxu.Az сказали спортсмены Федерации воздушных и экстремальных видов спорта Азербайджана (FAİREX), комментируя пропажу своих коллег.

Спортсмены предположили, что пропавшие альпинисты выбрали самый сложный маршрут:

«Может быть в это время был туман, альпинисты сменили маршрут, так как искать дорогу в тумане очень сложно. Можно переждать туман и потом продолжить движение. Существует несколько маршрутов подъема на Туфандаг, но мы точно не знаем, каким маршрутом они воспользовались, поэтому вертолет сделал несколько кругов и не смог их найти. Партнеры спортсменов по команде тоже точно не знают, каким маршрутом они собирались идти».

Спортсмены отметили, что у пропавших в горах альпинистов не было с собой достаточно продовольствия:

«Вообще это не двух-трехдневный подъем, взобраться на пик можно максимум за день. Так что люди не берут с собой продовольствие на 3-4 дня. Поэтому ребятам сложно. Я не думаю, что они взяли много продовольствия, так как это дополнительная нагрузка для альпиниста. Они могли взять теплую одежду, спальный комплект и палатку для ночевки».

Также спортсмены добавили, что двое из трех пропавших альпинистов очень опытные ребята:

«Пропавшая девушка не имеет такого опыта. Насколько мне известно, она велосипедистка. Намин Буньятов самый опытный из них. Он взбирался на очень опасные вершины. Удивительно, как они могли пропасть, они не раз шли в горы и возвращались. В этот раз они тоже должны были найти дорогу. Температура в горах, где пропали спортсмены, может достигать минус 20 градусов. Ночью температура особенно низкая. В наших горах велика опасность сорваться. Одно неверное движение и можешь упасть в пропасть».

Эльвин Ахмедов

