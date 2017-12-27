Главе МИД Азербайджана вручена медаль "25-летие независимости Республики Казахстан" (ФОТО)

2017-12-27 19:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Казахстана в стране Бейбита Исабаева, сообщили Trend в среду в министерстве.

На встрече было отмечено, что народы Азербайджана и Казахстана имеют общие этнические и культурные корни, что искренняя дружба и диалог между лидерами двух стран придали значительный импульс всестороннему развитию партнерства между двумя странами. Было отмечено большое значение для развития двусторонних отношений визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан и подписанных в рамках визита документов.

На встрече был отмечен обмен поздравительными письмами на высоком уровне по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнута важная роль, которую сыграла совместная межправительственная комиссия во всестороннем развитии сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, транспортной, энергетической и других сферах.

Стороны отметили важность транспортного коридора Восток-Запад, и в этом контексте была дана высокая оценка сотрудничеству Азербайджана и Казахстана. Дипломаты также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций.

На встрече посол вручил Эльмару Мамедъярову медаль "25-летие независимости Республики Казахстан", которой он был удостоен указом президента Казахстана в связи с 25-летием установления дипотношений между Азербайджаном и Казахстаном и за вклад в развитие двусторонних отношений.

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