Гаджи Алиев: Если не хватает сил, не выходи на татами

2017-12-27 17:38 | www.oxu.az | 4

На днях российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов привлек внимание интервью в российской прессе.

Дагестанский спортсмен назвал самых сильных соперников за всю карьеру, но не упомянул имя Гаджи Алиева, которому проиграл в финале чемпионата мира в Париже в августе этого года.

И это несмотря на то, что трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев легко одолел своего соперника со счетом 7:1, одержав победу туше (прикосновение борца обеими лопатками к ковру, знаменующее его поражение).

Oxu.Az обратился за комментарием к самому Гаджи Алиеву, которого выбрали лучшим спортсменом 2017 года. Наш соотечественник ответил Гаджимураду Рашидову:

«Я читал это интервью. Он говорит, что проиграл, потому что в финале ему не хватило сил. Если не хватает сил, не выходи на татами. Вообще он был слабейшим соперником из всех, кто попадался мне в финалах. Не верю, что на следующем чемпионате мира он выйдет в финал».

Сабухи Мусаев

