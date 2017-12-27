В 2018 г. будут организованы прямые авиарейсы из некоторых зарубежных стран в Азербайджан

2017-12-27 20:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В следующем году будут организованы прямые рейсы из некоторых зарубежных стран в Азербайджан, сообщил Trend в среду председатель Аcсоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

По его словам, со второго марта будут осуществляться полеты самолетов компании Etihad Airways Объединенных Арабских Эмиратов по направлению Абу-Даби - Баку.

"Уже дан старт продаже билетов", - сказал Багиров.

Председатель ассоциации отметил, что со следующего года израильская авиакомпания Arkia планирует осуществлять прямые авиарейсы в Баку три раза в неделю.

Также Багиров сказал, что ведутся переговоры об открытии прямых рейсов из Польши в Баку.