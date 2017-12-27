Можно ли украшать автомобили на Новый год?

2017-12-27 17:51 | www.oxu.az | 4

До прихода Нового года осталось несколько дней. Праздничная атмосфера в Баку ощущается вовсю. Витрины магазинов наряжаются в мишуру и гирлянды, люди устанавливают дома ёлки.

Некоторые владельцы автомобилей, проникнувшись новогодней атмосферой, украшают свои автомобили. Однако среди водителей распространился слух, что дорожная полиция штрафует за установку средств, затрудняющих видимость.

Действительно ли за украшение автомобиля можно получить штраф?

Oxu.Az решил узнать мнение эксперта по дорожному движению Аршада Гусейнова.

По словам эксперта, не рекомендуется устанавливать на лобовое и боковые стекла автомобилей украшения, затрудняющие видимость:

«Из-за маленького украшения водитель может не заметить пешехода, и в результате произойдет непоправимое. Украшать лучше заднее стекло автомобиля».

Как сказал заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник Вагиф Асадов, в отношении водителей в преддверии праздника, написавших на своих транспортных средствах «2018», не планируется применять меры административного взыскания:

«Но хорошо было бы, если водители соблюдали предусмотренные законодательством правила».

Эльвин Ахмедов

