В Верховный суд поступил иск Telegram об отмене приказа ФСБ предоставить ключи шифрования

2017-12-27 20:21 | www.trend.az | 6

Верховный суд РФ зарегистрировал иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.

"Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ России", - сказал он.

Компания Telegram Messenger LLP подала в Верховный суд России административный иск о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети интернет данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети. По мнению руководства мессенджера, ФСБ России не имела полномочий принимать такой приказ, в том числе потому, что он противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.