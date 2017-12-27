Рост внешней торговли Китая в 2017 году превысил ожидания - министр коммерции

2017-12-27 20:24 | www.trend.az | 6

Рост внешней торговли Китая в нынешнем году превысил ожидания, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань на Всекитайском отраслевом рабочем совещании.

Согласно данным торгового ведомства, за первые 11 месяцев 2017 года общий объем торговли товарами превысил 25 триллионов юаней (1 доллар - 6,5 юаня), продемонстрировав самые высокие темпы роста за последние 6 лет - 15,6 процента в годовом выражении.

При этом продолжала расти доля частного сектора в китайском экспорте, толлинг (торговля, основанная на переработке материалов заказчика) уступил обычной, традиционной торговле по темпам роста, а Восточный Китай -- центральным и западным регионам страны.

При той сложной и изменчивой экономической обстановке в мире, которая наблюдалась в 2017 году, "такие успехи дались нам нелегко", признался Чжун Шань.

Также примечателен тот факт, что в торговле услугами, показавшей в январе-октябре рост на 9,9 процента - почти до 4 триллионов юаней, впервые за последние 7 лет экспорт опередил импорт по темпам роста.