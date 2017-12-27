Бакинцы потратили на продовольствие, напитки и табачные изделия 7,5 млрд манатов

2017-12-27 18:15 | www.oxu.az | 6

В январе-ноябре 2017 года жители Баку приобрели в объектах торговли потребительские товары на сумму 16,601 млрд манатов, что на 2,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Управление статистики Баку, стоимость проданных за отчетный период в торговых сетях продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% и составила 7539,6 млн манатов, непродовольственной продукции – выросла на 3,6% до 9061,4 млн манатов.

19,5% продуктов питания было продано предприятиями со статусом юридического лица, 67,6% - в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 12,9% - на продуктовых рынках столицы.

В январе-ноябре текущего года в розничной торговой сети в электронном порядке было продано потребительской продукции на 40,1 млн манатов, что в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

98,0% заказанных населением посредством электронной сети потребительских продуктов были куплены у юридических лиц, 2,0% - у индивидуальных предпринимателей. Посредством электронной сети в основном была реализована непродовольственная продукция.

Э.Ш.

