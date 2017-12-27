Роя Айхан подала в суд на Айгюн Бейлер

2017-12-27 18:47 | www.oxu.az | 5

Заслуженная артистка Роя Айхан подала в суд на свою коллегу Айгюн Бейлер, резко высказавшуюся в ее адрес в эфире передачи «Səhər-səhər» на телеканале ARB.

Об этом Oxu.Az сказал адвокат певицы Вамиг Шюкюров.

«Мы обратились в суд для защиты прав госпожи Рои. Недопустимо оскорблять ее честь и достоинство. На днях мы сделаем более широкое заявление и поделимся подробностями», - сказал адвокат.

Роя Айхан на своей странице в социальных сетях обвинила А.Бейлер в том, что она позорит ханенде:

«Прошу представителей медиа не называть это скандалом. Если кто-то не уважает в себе женщину, то это ее личное дело. Я уважаю и свою профессию, и свою работу, и саму себя. Мне надо было сделать это три года назад, но она пошла на попятную. Мы доказали, но я не захотела идти до конца и позорить ее. Я многое ей простила, но в этот раз она перегнула палку. Если она ханенде, то пусть ведет себя подобающе званию ханенде. Я поп-певица, она не имеет никакого отношения ко мне, а я к ней. Этого не было и не будет. Мы поем в разных жанрах. Но пусть она не позорит ханенде».

Отметим, что А.Бейлер в эфире передачи сказал о Рое следующее:

«Каким искусством занимается Роя? Таких как она много…80 процентов певиц находятся на том же уровне. Артистка – это я! Она не имеет права так возвышать себя перед народом. Нигяр запросто «уделает» Рою как певица. Я не боюсь… Я рождена для искусства. Посторонний человек не может рассуждать при мне. Я не выношу ее голоса. В начале своей карьеры она спросила у меня – ты сама пробилась на сцену, а как поступить мне?

Ходит много разговоров. Она поет на мероприятиях. Раньше мы даже боялись поздороваться с артистами на мероприятиях. Но не они. Если за тобой кто-то стоит, то ты будешь получать премии. Попробуй надеть кепку и получить премию без макияжа. Кто назвал ее артисткой? Из-за этого мне даже противно петь. Я работала над собой. Нельзя стать артисткой, сделав накладные волосы и сняв клип».

Э.Ш.

