Жителя Джалилабада убили на глазах у супруги

2017-12-27 18:51 | www.oxu.az | 5

В Джалилабадском районе совершено убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел сегодня днем в районном центре.

Житель села Узунтепе Ракиф Гусейнов был убит на глазах у супруги неизвестным, когда они ехали в маршрутном микроавтобусе. Ему нанесли ножевое ранение в область сердца. Хотя водитель микроавтобуса доставил мужчину в больницу, спасти его не удалось.

Подозреваемое в совершении убийства лицо задержано в ходе проведенной сотрудниками полиции операции.

По факту в Джалилабадской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Э.Ш.

