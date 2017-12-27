К поиску пропавших альпинистов привлечена горноспасательная группа - ВИДЕО

2017-12-27 18:57 | www.oxu.az | 5

Продолжаются поиски членов клуба Gilavar - Air & Extreme Sports Club Фариды Джебраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буньятзаде, которые 23 декабря отправились в поход из Хыналыга в направлении Туфандага и не вернулись.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в поисках пропавших лиц принимают участие вертолет «Ми-17» авиаотряда министерства, поисково-спасательная группа Северного регионального центра МЧС.



С целью повышения эффективности поисковых работ завтра к поискам также присоединится горноспасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС.



В связи с поисково-спасательной операцией в Северном региональном центре МЧС Азербайджана был создан штаб.

Э.Ш.

