Али Ахмедов: В Азербайджане создана правовая база для начала деятельности Агентства продбезопасности

2017-12-27 21:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Для начала деятельности Агентства продовольственной безопасности с первого января 2018 года создана вся необходимая правовая база, сказал председатель Комиссии по продовольственной безопасности, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов на очередном заседании комиссии.

По его словам, Комиссия по продовольственной безопасности была создана для обеспечения деятельности Агентства продовольственной безопасности.

"Уже назначен председатель Агентства продовольственной безопасности, и оно начнет свою деятельность с первого января. Таким образом, деятельность Комиссии по продовольственной безопасности будет приостановлена", - сказал Ахмедов.

Ахмедов добавил, что Комиссия по продовольственной безопасности в течение текущего года активно участвовала в создании Положения Агентства продовольственной безопасности, которое было утверждено главой государства.