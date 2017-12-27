Увеличено число заместителей Назима Ибрагимова

2017-12-27 19:16 | www.oxu.az | 5
Увеличено число заместителей председателя Госкомитета по работе с диаспорой.
Как сообщает Oxu.Az, сегодня в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Положение о Государственном Комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой».
До сегодняшнего дня у председателя Госкомитета были первый заместитель и заместитель. Согласно изменению, число заместителей председателя Госкомитета увеличилось до двух.
Отметим, что председателем Госкомитета по работе с диаспорой является Назим Ибрагимов.