Увеличено число заместителей Назима Ибрагимова

2017-12-27 19:16 | www.oxu.az | 5

Увеличено число заместителей председателя Госкомитета по работе с диаспорой.

Как сообщает Oxu.Az, сегодня в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Положение о Государственном Комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой».

До сегодняшнего дня у председателя Госкомитета были первый заместитель и заместитель. Согласно изменению, число заместителей председателя Госкомитета увеличилось до двух.

Отметим, что председателем Госкомитета по работе с диаспорой является Назим Ибрагимов.

A.M.

