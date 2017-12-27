В Баку опасный преступник при помощи гаечного ключа совершил разбой

2017-12-27 21:00 | www.oxu.az | 5

Оперативники уголовного розыска 24-го отделения полиции Низаминского района разыскивают ранее судимого опасного преступника Мухтарова Айдына Али оглу, 1972 года рождения.

Об этом Oxu.Az сообщили в Управлении полиции Низаминского района.

Мухтаров, ранее отбывавший срок за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, на этот раз подозревается в причастности к разбойному нападению.

26 декабря среди белого дня Татьяна Писорова, 1951 года рождения, проживающая по улице Нахчыванского, в собственном доме подверглась нападению злоумышленника. Мужчина, пригрозив жертве гаечным ключом, отнял у нее 100 манатов, 300 долларов США, 80 евро, ноутбук, мобильный телефон и золотые украшения. Сразу после содеянного преступник скрылся. В ходе расследования сыщики вышли на след Мухтарова и женщина опознала его по фотографии.

Пока поиски преступника не дали положительных результатов.

Ульви Керимов

