В Санкт-Петербурге в магазине произошел взрыв

2017-12-27 21:30 | www.trend.az | 5

Взрыв произошел в среду вечером в магазине "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте в северной части Петербурга. Как сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области, на место стянуты оперативные силы, эвакуация здания уже проведена.

"В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет", - сообщили в управлении.

О силе взрыва неизвестно. На месте работают правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ленобласти сообщили о нескольких пострадавших в результате хлопка. "Около 18:30 мск в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, на место оперативно прибыли сотрудники полиции. "Выясняются обстоятельства инцидента", - добавил он.