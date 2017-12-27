СК России назвало причину взрыва в супермаркете Петербурга

2017-12-27 21:58 | www.apa.az | 5

Причиной взрыва в магазине в Петербурге, по предварительным данным, стало устройство, начиненное поражающими элементами.

Как сообщает АПА, об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«По предварительной оценке, в Санкт-Петербурге произошел взрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентный по мощности 200 граммам тротила. Устройство было начинено поражающими элементами», - сообщили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в супермаркете в Петербурге. Девять пострадавших при взрыве в направлены в больницы, погибших нет.