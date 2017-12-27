МЧС обратилось к пользователям социальной сети и СМИ

2017-12-27 22:08 | www.oxu.az | 4

Оперативный штаб МЧС обнародовал информацию в связи с поисками пропавших без вести в Губинском районе трех альпинистов.

Как сообщили Oxu.Az в МЧС, в социальных сетях звучат призывы к созданию отрядов добровольцев с целью поиска пропавших.

Учитывая сложный рельеф местности и метеорологические условия, Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что лица, не проходившие специальную подготовку, не обладающие соответствующими оборудованиями и техникой могут подвергнуть свои жизни опасности, посещая труднодоступные территории.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в связи с произошедшим призывает средства массовой информации, общественность и пользователей социальных сетей воздерживаться от использования неофициальной и неточной информации. Информация о деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям регулярно публикуется на официальном сайте министерств fhn.gov.az.

Поиски отправившихся 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандагы и не вернувшихся обратно 3 членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу продолжаются.

A.M.

