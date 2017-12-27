Али Ахмедов: В Азербайджане создана правовая база для начала деятельности Агентства продбезопасности (версия 2)

2017-12-27 22:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Для начала деятельности Агентства продовольственной безопасности с первого января 2018 года создана вся необходимая правовая база, сказал председатель Комиссии по продовольственной безопасности, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов на очередном заседании комиссии.

По его словам, Комиссия по продовольственной безопасности была создана для обеспечения деятельности Агентства продовольственной безопасности.

"Уже назначен председатель Агентства продовольственной безопасности, и оно начнет свою деятельность с первого января. Таким образом, деятельность Комиссии по продовольственной безопасности будет приостановлена", - сказал Ахмедов.

Ахмедов добавил, что Комиссия по продовольственной безопасности в течение текущего года активно участвовала в создании Положения Агентства продовольственной безопасности, которое было утверждено главой государства.

"Кроме того, комиссия провела разделение полномочий между соответствующими структурами и, подготовив соответствующий документ, представила его в Кабинет министров. Естественно, над данным документом необходимо заново поработать. Я полагаю, что после завершения всех работ данный документ также будет утвержден и на его основе Агентство продовольственной безопасности начнет свою деятельность. Также был подготовлен и представлен главе государства проект закона "О продовольственной безопасности", который в ближайшее время будет направлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана", - сказал вице-премьер.