Оперативный штаб МЧС призвал СМИ воздержаться от использования неофициальной информации о пропавших азербайджанских альпинистах

2017-12-27 22:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространил информацию в связи с поисками пропавших без вести в Губинском районе трех альпинистов, говорится в сообщении, распространенном в среду на сайте МЧС.

Сообщается, что в социальных сетях звучат различные призывы с целью создать отряды добровольцев для поиска пропавших. "Учитывая сложный рельеф местности и метеорологические условия, Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что лица, не обладающие соответствующим оборудованием и техникой, а также не прошедшие спецподготовку могут подвергнуть свои жизни опасности", - отмечается в сообщении.

Средства массовой информации, общественность и пользователей соцсетей были призваны воздержаться от использования неофициальной и неточной информации. "Информация о деятельности МЧС регулярно публикуется на официальном сайте министерства fhn.gov.az", - отмечает штаб.