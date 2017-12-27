Азербайджанскому бизнесмену и его жене грозит пожизненный срок

2017-12-27 23:21 | www.oxu.az | 5

Гражданину Азербайджана Ализаде Мустафаеву и его гражданской жене Зульфие Саитмуратовой, которых подозревают в покушении на убийство водителя экскурсионного автобуса с детьми, грозит пожизненное тюремное заключение.

Как сообщает Oxu.Az, об этом сказал Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу по работе со СМИ.

По словам Капитонова, готовится представление об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу А.Мустафаева, нанесшего водителю многочисленные удары ножом и сегодня утром добровольно сдавшегося. Продолжаются поиски Зульфии Саитмуратовой. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство из хулиганских побуждений».

«Применение соответствующей статьи при отягчающих обстоятельствах предполагает наказание подозреваемых пожизненным заключением», - сказал полковник Капитонов.

По предварительным данным, А.Мустафаев объясняет нанесение ножевых ударов водителю автобуса на глазах у маленьких детей руганью. В своем заявлении следствию он показал, что водитель автобуса обругал его в присутствии жены, и поэтому подрался с водителем. Во время драки водитель автобуса пытался задушить его, и потому он был вынужден применить нож.

По словам Мустафаева, после инцидента он и его жена разъехались, и теперь не знает, где она сейчас.

Отметим, что данное событие вызвало большой резонанс. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и распорядился скорейшим образом найти подозреваемых.

A.M.

