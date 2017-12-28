26 лет без Ханкенди

2017-12-28 00:22 | www.oxu.az | 5

Сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации армянскими сепаратистами поселка Керкиджахан, который представлял стратегическое значение для города Ханкенди и прилегающих районов.

Как передает Oxu.Az, 28 декабря 1991 года с захватом поселка Керкиджахан, завершилась оккупация Ханкенди.

До оккупации оборону Керкиджахана обеспечивали отряды самообороны, сформированные из местных жителей, недавно созданной полиции и группы военных Национальной Армии.

В результате наступления армян, использовавших военную технику, оборонявшим Керкиджахан пришлось отступить. Благодаря тому, что отряды самообороны некоторое время сдерживали наступление врага, удалось вывести из поселка мирное население.

До оккупации население этого поселка составляло 1796 человек, было 380 хозяйств. В Керкиджахане разрушены 2 средние школы, один детский сад, библиотека, клуб, АТС, 10 магазинов, поликлиника, 15 производственных цехов и другие объекты.

В боях за Керкиджахан и прилегающие районы погибли 34 человека, 150 человек получили ранения различной степени тяжести. Из числа жителей Керкиджахана шехидами стали 3 женщины и 2 ребенка.

A.M.

