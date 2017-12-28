В Петербурге в магазине произошел взрыв – ОБНОВЛЕНО

2017-12-28 00:56 | www.oxu.az | 5

Десять человек пострадали при взрыве неустановленного устройства, помещенного преступником в камеру хранения в магазине в Петербурге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. СК не рассматривает взрыв в Петербурге как теракт.

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27.12.2017 (21:45)

Взрыв произошел в среду вечером в магазине "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте в северной части Петербурга.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

На место стянуты оперативные силы, эвакуация здания уже проведена. О силе взрыва неизвестно. На месте работают правоохранительные органы. По данным источника, пострадали десять человек.

A.M.

