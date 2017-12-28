Экономика Азербайджана в 2018 году вырастет на 1,5% - министр

2017-12-28 01:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана в следующем году вырастет на 1,5 процента, сказал в среду, выступая в эфире государственного телеканала АзТВ, министр финансов Самир Шарифов.

"Сальдо внешнеторгового баланса страны положительное, и составляет пять миллиардов долларов. В страну поступило больше иностранной валюты. Это говорит о том, что меры государства, направленные на уменьшение зависимости от импорта, дают результат", - сказал министр.

Безусловно, по его словам, здесь есть и роль повышения цены на нефть, однако в то же время, проводимая в стране политика, нацеленная на стимулирование экспорта и импортозамещение, дают свои положительные результаты.