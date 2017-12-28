“Ливерпуль” купил защитника за рекордную сумму

2017-12-28 01:35 | www.apa.az | 4

Голландский защитник «Саутгемптона» Вирджил Ван Дейк продолжит карьеру в «Ливерпуле».

Как передает АПА со ссылкой на transfermarkt.de, клубы достигли соглашения о переходе игрока в зимнее трансферное окно, которое открывается 1 января.

По информации «красные» заплатили за 26-летнего голландца 84,5 миллиона евро, что делает Ван Дейка самым дорогим защитником в истории футбола и самым дорогим голландским футболистом в истории.

Официально сумму трансфера ван Дейка не объявляли, но «Саутгемптон» подтвердил, что Вирджил побил рекорды Кайла Уолкера и Бенжамена Менди (за каждого из них «Манчестер Сити» отдал менее 60 млн евро).