В Исландии перевернулся автобус с китайскими туристами

2017-12-28 02:22 | www.apa.az | 5

Один гражданин Китая погиб и не менее 10 получили ранения разной степени тяжести в результате ДТП в Исландии.

Как передает АПА со ссылкой на «Рейтерс», всего в автобусе находились четыре десятка туристов из Поднебесной.

Авария произошла примерно в 11:00 по местному времени в городе Вик и Мюрдаль, примерно в 250 км к югу от столицы Рейкьявика. Более 10 человек с серьезными травмами были доставлены в больницу для лечения в Рейкьявике. Точная причина аварии устанавливается.